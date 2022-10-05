Путин: руководителями новых регионов станут Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о том, кто будет руководить новыми регионами, вошедшими в состав Российской Федерации.

Так, на посту временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик по-прежнему останутся Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Врио губернатора Херсонской области будет Владимир Сальдо, а Запорожской – Евгений Балицкий.

Ранее российский лидер подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Отмечается, что с 30 сентября жители новых регионов становятся гражданами РФ. Однако, если кто-то не желает иметь российское гражданство, имеют право в течение месяца подать заявление.