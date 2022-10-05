Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о том, кто будет руководить новыми регионами, вошедшими в состав Российской Федерации.
Так, на посту временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик по-прежнему останутся Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Врио губернатора Херсонской области будет Владимир Сальдо, а Запорожской – Евгений Балицкий.
Ранее российский лидер подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что с 30 сентября жители новых регионов становятся гражданами РФ. Однако, если кто-то не желает иметь российское гражданство, имеют право в течение месяца подать заявление.
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