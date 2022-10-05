Президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Речь идёт о документах, касающихся конституционных законов, на основании которых все четыре региона войдут в состав России.
Напомним, вчера на заседании Совета Федерации были единогласно утверждены документы по каждой из экс-украинских областей:
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