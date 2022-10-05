Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырёх областей в состав РФ

Президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Речь идёт о документах, касающихся конституционных законов, на основании которых все четыре региона войдут в состав России.

Напомним, вчера на заседании Совета Федерации были единогласно утверждены документы по каждой из экс-украинских областей:

Луганской Народной Республике,

Донецкой Народной Республике,

Запорожской области,

Херсонской области.