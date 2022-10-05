Кнутов: РФ должна ответить на подрыв "Северного потока" ультиматумом

Если Россия установит причастность США и Великобритании к диверсии на "Северном потоке", Москва должна дать жёсткий ответ, вплоть до ультиматума, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, российская сторона будет вправе потребовать возместить не только ущерб, но и возможную упущенную выгоду.

"Если мы докажем, что США и Британия имеют прямое отношение к этому подрыву, то это, вообще-то, нападение на Россию. Это "казус белли" — основание для начала войны", — пояснил Кнутов "Украине.ру".

При этом военный эксперт подчеркнул, что "подрывать" газопроводы в ответ не стоит. Подобные действия приведут к ещё большей эскалации.