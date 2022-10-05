Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал не допустить при формировании нового правительства в регионе ко власти "популистов и коррупционеров".
"Если будут лезть люди, которые вообще к этому отношения не имеют: бюрократы, коррупционеры, мародёры, то они будут лично со мной встречаться", — заявил Стремоусов ТАСС.
Он подчеркнул, что в новое правительство войдут только те политики и управленцы, которые в полной мере будут представлять исключительно интересы коренных жителей.
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