Североатлантический альянс продвигает свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе не жалею любых инструментов, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
По словам представителя МИД, чёткая линия действий блока в регионе уже сформированна.
"Линия на продвижение — с помощью любых инструментов — её потенциала в АТР уже четко оформляется", — пояснил Ноздрев РИА Новости.
Он подчеркнул, что кроме того, линия НАТО опирается на "фокусных" союзников, которые более приближены к региону.
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