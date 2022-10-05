МИД РФ: НАТО продвигает свою линию в Азиатско-Тихоокеанском регионе любой ценой

Североатлантический альянс продвигает свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе не жалею любых инструментов, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

По словам представителя МИД, чёткая линия действий блока в регионе уже сформированна.

"Линия на продвижение — с помощью любых инструментов — её потенциала в АТР уже четко оформляется", — пояснил Ноздрев РИА Новости.

Он подчеркнул, что кроме того, линия НАТО опирается на "фокусных" союзников, которые более приближены к региону.