Пушков: возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

Если страны ОПЕК+ согласятся сократить добычу нефти, это станет контрударом России по Западу, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как подчеркнул политик, такое положение дел станет серьёзным ответом на введение потолка цен на чёрное золото из РФ.

"Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею "потолков" как таковую. Контрудар в ответ на удар", — заявил сенатор.