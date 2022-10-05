Запорожская АЭС готова к визиту главы МАГАТЭ Рафаэля Гроссии в любой момент, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Гросси — руководитель МАГАТЭ, уважаемый в отрасли на мировом уровне человек. Как по-другому вообще может быть? Ради Бога, в любой момент он волен ознакомиться лично, провести любую встречу, любые разговоры, — сказал Карчаа в беседе с ТАСС.
Гросси и иностранные наблюдатели были на станции в сентябре. Миссия МАГАТЭ составила лишь несколько дней.
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