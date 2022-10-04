Представители Совфеда во время пленарного заседания одобрили федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав РФ.
В документах подчёркивается, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признаны гражданами России с 30 сентября 2022 года. Однако они имеют право отказаться от российского гражданства, подав соответствующее заявление в течение месяца.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что присоединение новых территорий к РФ — это историческое событие.
Все четыре закона вскоре передадут на подпись российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее глава РФ сообщил, что Москва никогда не предаст выбор жителей Донбасса и освобождённых регионов.
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