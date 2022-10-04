Совфед единогласно ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав РФ

Совфед одобрил законы о ратификации международных договоров, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области становятся частью России.

В этих документах сказано, что границы новых субъектов, сопряжённые с территорией другой страны, признаются госграницей РФ. Согласно договорам, после принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России будут образованы две республики и две области с прежними названиями.

Кроме того, в международных договорах отражена следующая информация:

До января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявляется переходный период для урегулирования всех вопросов, связанных с несением военной службы, интеграцией в экономическую и правовую систему РФ;

Законодательство России начинает действовать в новых субъектах со дня их присоединения;

Граждан Украины, других стран и лиц без гражданства, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признают гражданами России. Однако при желании человек может оставить прежнее гражданство;

В новых регионах сохранят право на использование и изучение родного языка.

Российский лидер Владимир Путин должен назначить временно исполняющих обязанности руководителей субъектов в течение 10 дней со дня их вхождения в состав страны.

Ранее глава РФ заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей во время референдума реализовали своё право на самоопределение, гарантированное Уставом ООН.