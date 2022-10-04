Совфед одобрил законы о ратификации международных договоров, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области становятся частью России.
В этих документах сказано, что границы новых субъектов, сопряжённые с территорией другой страны, признаются госграницей РФ. Согласно договорам, после принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России будут образованы две республики и две области с прежними названиями.
Кроме того, в международных договорах отражена следующая информация:
Российский лидер Владимир Путин должен назначить временно исполняющих обязанности руководителей субъектов в течение 10 дней со дня их вхождения в состав страны.
Ранее глава РФ заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей во время референдума реализовали своё право на самоопределение, гарантированное Уставом ООН.
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