Совфед поддержал законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выразил свою поддержку в отношении конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совфед будет рассматривать законы сегодня, 4 октября, после 10:00 по московскому времени.