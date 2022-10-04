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Дипломат Ищенко о границах Украины: "Как салями её нарежем постепенно"

Политика

Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но киевский режим намерен продолжать конфликт, теряя области и регионы, заявил политолог и дипломат Ростислав Ищенко. По его словам, с 2014 года Киев и так потерял достаточно территорий, но это могут быть неокончательные границы государства.

По словам Ищенко, российскую сторону вынудили начать боевые действия на фоне масштабной угрозы, но Киев продолжает накалять ситуацию.

"Значит, как салями её нарежем постепенно, и не будет Украины. Два субъекта в 2014 году, четыре субъекта в 2022, может быть ещё какие-нибудь три-четыре субъекта в 2023 году. Глядишь, и кончились области на Украине", — цитирует политолога SM. News.

Как подчеркнул дипломат, Москва старалась обходиться без применения силы и не обострять ситуацию.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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