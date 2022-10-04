Несмотря на то что договоры не подписаны и Украина юридически не входит в состав Североатлантического альянса, Киев уже стал членом НАТО, заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин.
По словам эксперта, говорить о том, что официальное вступление Украины в НАТО, что-то коренным образом изменит, не приходится.
"Это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов, — пояснил Подберёзкин "Украине.ру". — Начнётся процесс ратификации в других странах, это очень болезненный процесс, он будет растянут. Мне кажется, здесь больше политических деклараций, чем реального дела. Они примут заявление, начнётся процесс вступления".
По мнению эксперта, Запад и члены блока и так оказывают Киеву объёмную помощь, но напрямую участвовать в конфликте не намерены, о чём заявляют регулярно.
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