Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру Украины, чтобы потом её отстроить заново.
"Если потребуется, отстроим заново. Нам не впервой", — заявил депутат на заседании Госдумы.
Он отметил, что "спецоперация приобретает другой разворот".
Ранее Миронов сообщил, что фракция передала правительству законопроект, согласно которому власти РФ должны объявить Украину террористическим государством.
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