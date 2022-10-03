Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру нацистской Украины

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру Украины, чтобы потом её отстроить заново.

"Если потребуется, отстроим заново. Нам не впервой", — заявил депутат на заседании Госдумы.

Он отметил, что "спецоперация приобретает другой разворот".

Ранее Миронов сообщил, что фракция передала правительству законопроект, согласно которому власти РФ должны объявить Украину террористическим государством.