Из состава Украины могут выйти ещё четыре области, заявил сенатор Владимир Джабаров. По мнению политики, спецоперация в Незалежной должна закончится там, где перестанет существовать действующий неонацистский режим Киева.
Так, по мнению сенатора, в будущем Украина может потерять ещё ряд областей:
"Моя личная точка зрения: наша СВО должна остановиться только там, где перестанет существовать нынешний неонацистский украинский режим", — пояснил политик "Парламентской газете".
Как подчеркнул сенатор, для того, чтобы Украина сохранила "хотя бы какие-то границы", Киеву необходимо пересмотреть своё отношение к России.
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