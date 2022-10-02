Джабаров: от Украины могут отделиться ещё четыре области

Из состава Украины могут выйти ещё четыре области, заявил сенатор Владимир Джабаров. По мнению политики, спецоперация в Незалежной должна закончится там, где перестанет существовать действующий неонацистский режим Киева.

Так, по мнению сенатора, в будущем Украина может потерять ещё ряд областей:

Харьковскую,

Одесскую,

Николаевскую,

Днепропетровскую.

"Моя личная точка зрения: наша СВО должна остановиться только там, где перестанет существовать нынешний неонацистский украинский режим", — пояснил политик "Парламентской газете".

Как подчеркнул сенатор, для того, чтобы Украина сохранила "хотя бы какие-то границы", Киеву необходимо пересмотреть своё отношение к России.