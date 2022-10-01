Госдума исключила возможность диверсий Киева в Азовском море: сорвали планы НАТО

После референдумов и официальной интеграции в состав Российской Федерации ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, Азовское море стало официально внутренней акваторией России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Как подчеркнул политик, Россия возвращает себе то, что принадлежит её по историческому праву.

"Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны", — пояснил Шеремет РИА Новости.

По словам политика, статус Азовского моря не позволит Киеву планировать в акватории диверсии, а Североатлантическому альянсу разместить свои военные базы, как планировали в НАТО ранее.