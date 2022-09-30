Голосование в СНБО по проекту американской резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях показало, что Запад не смог добиться разгрома РФ. Такой вывод сделал первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Результат голосования по антироссийскому проекту резолюции СБ западники вряд ли могут записать себе в актив. Китай, Бразилия, Индия и Габон не поддались на давление и воздержались. Мы, разумеется, заветировали проект. Так что "разгрома" не получилось, и тезис об изоляции России в выступлениях наших бывших западных партнёров явно провис", — написал политик в своём Telegram-канале.
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