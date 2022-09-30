Депутат Толмачёв: "Россия – наш большой дом, и в нём – общий праздник"

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по итогам референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На обращении в Кремле присутствовал депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Толмачёв.

Парламентарий сравнил Россию с большим домом, где в 85 квартирах — республиках, краях, областях и т. д. — живут разные, но очень дружные люди, объединённые столетиями общих сложностей и радостей.

Александр Толмачёв: "Теперь в нашем доме на 4 квартиры больше. И в них живут не просто соседи, а родные люди. В нашем большом доме — общий праздник. Приветливо горят окна, слышна музыка. А решать проблемы и справляться, когда приходит настоящая беда, проще вместе. И мы справимся! Мы победим!"