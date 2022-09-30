Кадыров прослезился во время выступления Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Во время выступления российского лидера Кадыров поднял глава вверх, и в них отчётливо были видны слёзы.

В этот момент президент говорил, что жители России передавали своим потомкам духовную связь и любовь, которые пронесли через года, несмотря на все трудности.