Сегодня, 30 сентября Владимир Путин, подписал договоры о вхождении в состав РФ четырёх новых территорий: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Российский лидер в ходе своего обращения высказался по поводу политики Соединённых Штатов.
"США нечего предложить, кроме сохранения политики грабежа и рэкета", — сказал он.
Также Путин заявлял о том, что Америка единственная в мире дважды применила ядерное оружие, создав прецедент. Он считает, так США запугали Россию и весь мир.
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