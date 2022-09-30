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Путин: США нечего предложить, кроме сохранения политики грабежа и рэкета

Политика

Сегодня, 30 сентября Владимир Путин, подписал договоры о вхождении в состав РФ четырёх новых территорий: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Российский лидер в ходе своего обращения высказался по поводу политики Соединённых Штатов.

"США нечего предложить, кроме сохранения политики грабежа и рэкета", — сказал он.

Также Путин заявлял о том, что Америка единственная в мире дважды применила ядерное оружие, создав прецедент. Он считает, так США запугали Россию и весь мир.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Олег Артюков
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