Путин назвал неприемлемой для России идею третьего пола

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости для России идеи множества полов.

Он выразил возмущение по поводу того, что на Западе отца и мать именуют безликими терминами "родитель номер один" и "родитель номер два". Российский лидер подчеркнул, что в РФ есть нормальный институт семьи, и западный взгляд на него чужд нашей стране.