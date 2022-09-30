Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости для России идеи множества полов.
Он выразил возмущение по поводу того, что на Западе отца и мать именуют безликими терминами "родитель номер один" и "родитель номер два". Российский лидер подчеркнул, что в РФ есть нормальный институт семьи, и западный взгляд на него чужд нашей стране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.