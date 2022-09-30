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В Кремле одобрительно отреагировали на билборды с Байденом в Донецке

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление в центре Донецка билборда, на котором изображён президент США Джо Байден.

"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов", — заявил Песков.

Ранее в Донецка появился билборд с изображением Байдена и подписью "Спасибо деду за нашу победу". Также на рекламном щите приводятся данные о количестве жителей Донецкой Народной Республики, которые на референдуме проголосовали за присоединение региона к России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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