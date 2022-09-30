Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление в центре Донецка билборда, на котором изображён президент США Джо Байден.
"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов", — заявил Песков.
Ранее в Донецка появился билборд с изображением Байдена и подписью "Спасибо деду за нашу победу". Также на рекламном щите приводятся данные о количестве жителей Донецкой Народной Республики, которые на референдуме проголосовали за присоединение региона к России.
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