Песков: освобождённые территории войдут в состав РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ и на них будет распространяться и договор о союзном государстве.

После того, как новые территории присоединятся к России, любой акт агрессии в отношении них будет рассматриваться, как попытка нарушить территориальную целостность РФ и повлечёт за собой ответ со стороны Москвы, отметил Песков.

Он напомнил, что 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоится подписание документов о вхождении четырёх регионов в состав Российской Федерации. Пресс-секретарь президента РФ анонсировал "объёмное выступление" Владимира Путина. После того состоится церемония подписания документов с участием главы ДНР Дениса Пушилина, главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Запорожской области Евгения Балицкого и главы Херсонской области Владимира Сальдо.