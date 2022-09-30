Гумерова поддержала идею о введении режима допуска граждан на территории школ

Депутат Госдумы Лилия Гумерова оценила инициативу парламентариев Ивана Сухарева и Сергея Каргинова о введении режима допуска граждан РФ на школьные территории.

В интервью RT она отметила, что такая инициатива должна быть одной из базовых в системе мер безопасности. Кроме того, Гумерова призвала разобраться в противоречиях между законом об охране здоровья граждан и законом о полиции.

По её словам, списки граждан РФ, страдающих психическими заболеваниями, должны быть переданы специалистам МВД для дальнейшего отслеживания их действий.

Она также подчеркнула: охранять образовательные учреждения должны не пенсионеры, а качественно обученные и оснащённые необходимой техникой работники.

Ранее Сухарев и Каргинов направили письмо на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой утвердить режим допуска людей на территории школ и детских садов.