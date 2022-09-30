Абрамов предложил создать на "Госуслугах" подраздел о частичной мобилизации

Российский сенатор Иван Абрамов предложил создать на портале "Госуслуги" новый подраздел, посвящённый проведению частичной мобилизации.

В интервью РИА Новости он отметил, что это позволит гражданам РФ оперативно предоставлять военкоматам информацию об изменении состояния здоровья или семейного положения в электронном формате. По его мнению, такой подраздел на "Госуслугах" позволит избежать различных ошибок в ходе призывных кампаний.

Сенатор считает, что россиянам необходимо предоставить возможность отправлять копии документов в военные комиссариаты с помощью современных инструментов.