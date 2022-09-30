Российский сенатор Иван Абрамов предложил создать на портале "Госуслуги" новый подраздел, посвящённый проведению частичной мобилизации.
В интервью РИА Новости он отметил, что это позволит гражданам РФ оперативно предоставлять военкоматам информацию об изменении состояния здоровья или семейного положения в электронном формате. По его мнению, такой подраздел на "Госуслугах" позволит избежать различных ошибок в ходе призывных кампаний.
Сенатор считает, что россиянам необходимо предоставить возможность отправлять копии документов в военные комиссариаты с помощью современных инструментов.
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