Руководитель Дагестана Сергей Меликов эмоционально раскритиковал местных чиновников. Причиной послужили люди, которые в Дербенте из громкоговорителя машины просили мужчин посетить военкомат с паспортом.
"Что за идиоты?! Вы что, дебилы, а?!" — сказал губернатор в ходе заседания Совета безопасности республики.
При этом он использовал нецензурную лексику. Глава российского региона напомнил, что подобные действия можно воспринять как распространение дезинформации. За такие фейки существует уголовная ответственность, добавил чиновник.
Ранее он извинился перед местными жителями за этот инцидент. Также Меликов назвал произошедшее "глупостью" и "выходкой".
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