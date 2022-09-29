Бобков: Крымский федеральный округ включит Одессу и Днепропетровск

Частью нового Крымского федерального округа могут стать Днепропетровск, Николаев и Одесса.

Об этом сообщил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Он напомнил, что в истории есть пример, когда данные территории входили в состав Новороссии.

"Процесс, который сейчас мы наблюдаем, — это завершение первого этапа новой волны воссоединения, возвращения ранее оккупированных Украиной территорий. Допускаю, что через некоторое время мы в этой студии будем говорить о Крымском федеральном округе, но туда ещё будет предложено включить Одессу, Николаев. Когда-то ведь был Новороссийский край. Это было Новороссийское генерал-губернаторство", — в эфире телеканала "Миллет" отметил крымский чиновник.

Он подчеркнул, что в это губернаторство входил еще и город Екатеринослав — нынешний Днепропетровск. Когда поднимается тема о конкретных результатах референдума, то построение округа, где флагманом был бы Крым, имеет логику, подытожил Бобков.