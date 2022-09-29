Член Госдумы Денис Парфёнов сообщил, что российским парламентариям отправили приглашения на мероприятие, в котором примет участие лидер РФ Владимир Путин. По информации депутата, встреча состоится в пятницу, 30 сентября, в Кремле.
"Мероприятие начнётся в 15:00", — добавил Парфёнов.
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