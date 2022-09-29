Российские депутаты посетят Кремль и встретятся с Путиным

Член Госдумы Денис Парфёнов сообщил, что российским парламентариям отправили приглашения на мероприятие, в котором примет участие лидер РФ Владимир Путин. По информации депутата, встреча состоится в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

"Мероприятие начнётся в 15:00", — добавил Парфёнов.