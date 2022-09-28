Член Совета Федерации Александр Башкин сообщил, что из-за включения регионов в состав Российской Федерации властям нужно изменить Конституцию.

Как напомнил Башкин, эта статья определяет состав нашей страны.

Ранее бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые руководители государства не смогут нарушить территориальную целостность РФ. Причиной послужит Конституция, объяснил чиновник.

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