В Госдуме предложили увеличить МРОТ в 2023 году

В Госдуму правительством РФ был внесён законопроект об увеличении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году. С соответствующим законопроектом можно ознакомиться в электронной базе данных.

В пояснении к законопроекту уточняется, что по отношению к предыдущему году МРОТ будет увеличен на 6,3%.