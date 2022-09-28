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В Госдуме предложили увеличить МРОТ в 2023 году

Политика

В Госдуму правительством РФ был внесён законопроект об увеличении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году. С соответствующим законопроектом можно ознакомиться в электронной базе данных.

В пояснении к законопроекту уточняется, что по отношению к предыдущему году МРОТ будет увеличен на 6,3%.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
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