Спикер ГД Вячеслав Володин предложил разобраться с ситуацией, когда гражданам РФ на границе с Грузией дают подписать антироссийские "документы". В них содержится требование согласиться, что Россия является "страной-агрессором". Также в бумагах предлагается документально признать осуждение действий РФ "против независимых государств".
"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим", — подчеркнул он во время заседания в среду.
Володин дал поручения главам комитетов палаты по безопасности и международным делам разобраться в ситуации.
"Если информация подтвердится, необходимо будет обратиться в правоохранительные органы", - резюмировал политик.
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