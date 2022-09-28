Володин поручил разобраться с антироссийскими документами на границе РФ и Грузии

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил разобраться с ситуацией, когда гражданам РФ на границе с Грузией дают подписать антироссийские "документы". В них содержится требование согласиться, что Россия является "страной-агрессором". Также в бумагах предлагается документально признать осуждение действий РФ "против независимых государств".

"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим", — подчеркнул он во время заседания в среду.

Володин дал поручения главам комитетов палаты по безопасности и международным делам разобраться в ситуации.

"Если информация подтвердится, необходимо будет обратиться в правоохранительные органы", - резюмировал политик.