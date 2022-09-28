По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, российские власти ведут учёт граждан, выезжающих из страны.
Политик уточнил, что составление списков началось уже 21 сентября. Однако о цели ведения этих перечней Володин предпочёл пока не говорить.
"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?" — сказал Володин в ходе заседания Госдумы 28 сентября.
Также спикер Госдумы РФ напомнил, что часть выезжающих в спешном порядке граждан бросает на границе свои автомобили, и предложил отдать их семьям россиян, которые поехали в зону спецоперации на Украине, добавив, что "так будет правильно".
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