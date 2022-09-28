Нармания: РФ не сможет позволить себе проиграть войну с коллективным Западом

В ДНР и ЛНР завершились референдумы о вхождении республик в состав РФ. Результаты говорят о том, что исторические российские земли вернулись домой, пишет корреспондент РИА Новости Давид Нармания. Он подчёркивает, что важны не сами территории, а граждане, сделавшие выбор. По его мнению, по-другому события и не могли развиваться.

Нармания напомнил о словах экс-главы разведуправления Пентагона Дэвида Шедда.

"Главный идейный удар стоит направить на подпитку этнического национализма и попытки лишить российский народ гордости за свою историю", — сказал бывший разведчик.

Корреспондент считает, это является ключевой причиной обязанности России победить.

Он также привёл в пример опыт бывшего СССР, который дался "большой кровью". Поражение России обречёт страну на дальнейшее ослабление, которое приведёт к росту националистических настроений в центре и на границах. Поэтому РФ не сможет позволить себе проиграть войну с коллективным Западом.

"А уж довести их до кровопролития Запад всегда будет рад: можно даже поддерживать обе стороны — так гораздо выше вероятность получить полный контроль над ресурсами. Вопрос не в том, будем ли мы сражаться за своё будущее. Он стоит иначе: будем ли мы вместе сражаться за наше будущее или за своё настоящее будут гибнуть наши дети и внуки?" — отметил корреспондент.