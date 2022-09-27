Путин: проведение СВО и референдумов в Донбассе находятся во главе угла

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации на Украине и референдумов по присоединению к России в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях являются центром внимания для всего государства.

"В условиях проведения СВО и референдумов в Донбассе — спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны", — отметил он.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартовали референдумы о воссоединении с РФ.