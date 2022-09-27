В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили поправку, касающуюся сохранения рабочего места за гражданином РФ, который был мобилизован.
Согласно принятой поправке, за мобилизованными сотрудниками сохраняются рабочие места, а после участия в военных действиях в рамках спецоперации демобилизованный может беспрепятственно продолжать работу в своей прежней организации, на своей должности, которую он занимал до призыва, или до заключения контракта.
На всё время мобилизации гражданина трудовой договор сохраняет свою силу, он не расторгается, а просто приостанавливается, и считается возобновлённым в день, когда демобилизованный гражданин снова приступает к работе.
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