Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, однако цели спецоперации от того не меняются.
"Президент говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия… Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
По словам Пескова, Украина не рассматривает возможность урегулирования ситуации дипломатическим путём, поэтому спецоперация продолжается.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон.
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