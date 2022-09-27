Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Армия РФ с начала спецоперации уничтожила более двух тысяч украинских БПЛА
Армия РФ уничтожила украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"
Минобороны: ВКС России уничтожили 50 украинских военных в Николаеве
Бойцы "Отважных" героически держат оборону Красного Лимана
Минобороны: ВКС России уничтожили свыше 50 иностранных наёмников в Запорожье
Конаныхин: подрыв веток "Северного потока" — ответ США на референдумы
Патриарх Кирилл указал на важность духовной мобилизации
Хёрбст: в следующем году Украина может получить американские танки и самолеты
AP: США заметили сосредоточение военных кораблей РФ и Китая в Беринговом море

В Кремле выразили готовность вступить в переговоры с Киевом

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, однако цели спецоперации от того не меняются.

"Президент говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия… Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, Украина не рассматривает возможность урегулирования ситуации дипломатическим путём, поэтому спецоперация продолжается.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Любовь Степушова Версии убийства детей в Ижевске: спящие ячейки, синдром СВО, псих-одиночка Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через четыре месяца
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Последние материалы
Конаныхин: подрыв веток "Северного потока" — ответ США на референдумы
Бойцы "Отважных" героически держат оборону Красного Лимана
Минобороны: ВКС России уничтожили свыше 50 иностранных наёмников в Запорожье
Патриарх Кирилл указал на важность духовной мобилизации
Хёрбст: в следующем году Украина может получить американские танки и самолеты
В Кремле выразили готовность вступить в переговоры с Киевом
AP: США заметили сосредоточение военных кораблей РФ и Китая в Беринговом море
В Кремле допустили, что на "Севером потоке" действовали диверсанты
Мобилизация по ошибке: жителя Волгограда отпустили домой
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили замкомандира батальона "Азов"* ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников