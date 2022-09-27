В Кремле выразили готовность вступить в переговоры с Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, однако цели спецоперации от того не меняются.

"Президент говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия… Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, Украина не рассматривает возможность урегулирования ситуации дипломатическим путём, поэтому спецоперация продолжается.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон.