Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Государственной Думе России за плодотворную работу. В своём Telegram-канале он рассказал, что ГД не только принимает важные законопроекты, но и защищает интересы и свободы граждан.
Кадыров отметил российских военных Адама Делимханова и Шамсаила Саралиева, которые лично участвовали в освобождении Донбасса. Также глава Чечни подчеркнул заслуги Вячеслава Володина и поблагодарил его за результаты в работе.
"Я благодарен уважаемому Председателю Госдумы Вячеславу Володину! Он достойно руководит высшим представительным и законодательным органом страны. Вячеслав Викторович всеми своими делами давно доказал, что беззаветно предан нашему государству. Он внёс неоценимый вклад в развитие России, всегда принимает самое активное участие в решении любых задач, постоянно поддерживает депутатов", — написал лидер Чечни.
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