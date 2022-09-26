Кадыров: депутаты Госдумы России защищают свободу и права граждан РФ

Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Государственной Думе России за плодотворную работу. В своём Telegram-канале он рассказал, что ГД не только принимает важные законопроекты, но и защищает интересы и свободы граждан.

Кадыров отметил российских военных Адама Делимханова и Шамсаила Саралиева, которые лично участвовали в освобождении Донбасса. Также глава Чечни подчеркнул заслуги Вячеслава Володина и поблагодарил его за результаты в работе.

"Я благодарен уважаемому Председателю Госдумы Вячеславу Володину! Он достойно руководит высшим представительным и законодательным органом страны. Вячеслав Викторович всеми своими делами давно доказал, что беззаветно предан нашему государству. Он внёс неоценимый вклад в развитие России, всегда принимает самое активное участие в решении любых задач, постоянно поддерживает депутатов", — написал лидер Чечни.