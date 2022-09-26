Владимир Чижов перестал быть постоянным представителем России при Евросоюзе и Евроатоме. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.
Чижов занимал свою должность в течение 17 лет. После начала российской спецоперации на Украине отношения между Брюсселем и Москвой резко ухудшились.
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