Путин снял Чижова с должности постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме

Владимир Чижов перестал быть постоянным представителем России при Евросоюзе и Евроатоме. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.

Чижов занимал свою должность в течение 17 лет. После начала российской спецоперации на Украине отношения между Брюсселем и Москвой резко ухудшились.