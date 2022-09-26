Депутат Попов про идею Цекова закрыть границы: "Не надо повышать тревожность"

Депутат Евгений Попов высказался по поводу предложения закрыть границы РФ для граждан призывного возраста.

По мнению парламентария, такая идея излишней и даже вредной, в ней нет необходимости, потому что первая волна частичной мобилизации в большинстве российских регионов уже завершилась, а о следующих призывах речи пока не идёт. Идеи о закрытии границ сеют панику в и без того встревоженном российском обществе, уверен депутат.

"Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно", — сказал Попов в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что пока никаких заявлений о новых волнах частичной мобилизации от властей не было, и вообще не известно, будут ли ещё новые призывы. Попов выразил надежду, что мобилизационная кампания будет завершена по всей России уже в самое ближайшее время.

26 сентября сенатор Сергей Цеков внёс предложение закрыть границы для россиян призывного возраста, а также увеличить штраф за попытки отказа от получения повестки до 50 тысяч рублей вместо нынешних трёх тысяч.