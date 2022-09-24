Евстафьев: для Зеленского референдумы — это прощание с Украиной

Российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что референдумы, которые проводятся в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, для президента Владимира Зеленского — это прощание с Украиной.

"Для Зеленского референдумы — это прощание с Украиной. Украины в том виде, которой он её принял, больше нет и никогда больше не будет. Для него — это потеря и политического статуса, и политического лица, и политического значения", — отметил он.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинский лидер отдавал распоряжения об организации террористических актов на подконтрольных России территориях для того, чтобы там не состоялись запланированные референдумы.