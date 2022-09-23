Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов: Запорожье объявит о своей независимости после референдума
Baza: "Уголовного наказания за неявку по повестке нет"
В Башкирии мужчина получил 18 лет лишения свободы за нападение на полицейского
Частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В"
30 сентября в Школе современной пьесы пройдет спектакль "Шинель"
Кнутов призвал РФ нанести разрушительный удар по Украине, чтобы шокировать Запад
Украинский эксперт Жданов: ВСУ исчерпали свой ресурс в плане наступления
Кнутов: в России может начаться хаос, если IT-специалисты отправятся на фронт
Злоумышленники метнули зажигательную смесь в здание мэрии города Камышина

Беспалов: подавляющее большинство жителей ЛДНР проголосуют за присоединение к РФ

Политика

Политолог, ведущий научный сотрудник в Институте общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов убеждён, что подавляющее большинство жителей Луганской и Донецкой народных республик проголосуют за присоединение регионов к России. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru, обсуждая статистику всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которой 97 процентов жителей ЛДНР поддержат идею вхождения в состав Российской Федерации.

Беспалов: подавляющее большинство жителей ЛДНР проголосуют за присоединение к РФ

"Совершенно очевидно, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР проголосуют сейчас "за". Потому что, во-первых, и отношение к Украине после 8 лет войны, особенно последних месяцев, совершенно жутких обстрелов, совершенно понятное. Если бы удалось всех поголовно жителей ДНР и ЛНР опросить, всё равно не меньше 90%, конечно, высказались бы за такой вариант развития событий", — отметил он.

По мнению политолога, присоединение Республик к России повысит уровень безопасности местных жителей, потому как РФ уже не сможет больше лояльно относится к обстрелам своих территорий, а, значит, будет предпринимать соответствующие меры.

"В любом случае, даже те, кто, может быть, до последнего времени и не хотел вхождения в Российскую Федерацию, сейчас могут быть склонны проголосовать "за" просто потому, что совершенно очевидно, что это в перспективе должно повысить их уровень безопасности. Относиться к обстрелам, атакам своей территории Россия уже не сможет так же, как к атакам ДНР и ЛНР. Она вынуждена будет принять меры для радикального повышения безопасности этих территорий", — заключил он.

Ранее ВЦИОМ проинформировал, что 97% голосующих жителей ДНР и ЛНР готовы поддержать присоединение к России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине

Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.

Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Кадыров: пленные боевики ВСУ попросили Путина направить их против Киева
Силовые структуры
Генштаб РФ: в первую очередь при частичной мобилизации нужны стрелки и танкисты
Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев Сергей Лебедев В ОДКБ с кислой миной отреагировали на частичную мобилизацию Сергей Лебедев Любовь Степушова Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе Любовь Степушова
Силовые структуры
Кадыров заявил, что остался недоволен обменом пленных боевиков "Азова"*
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили буксир в Очакове с помощью "Shahed-136"
Песков: сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию
Политика. Новости и аналитика
Песков: сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию
Последние материалы
Беспалов: подавляющее большинство жителей ЛДНР проголосуют за присоединение к РФ
Рогов: Запорожье объявит о своей независимости после референдума
Baza: "Уголовного наказания за неявку по повестке нет"
В Башкирии мужчина получил 18 лет лишения свободы за нападение на полицейского
Частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В"
30 сентября в Школе современной пьесы пройдет спектакль "Шинель"
Кнутов призвал РФ нанести разрушительный удар по Украине, чтобы шокировать Запад
Украинский эксперт Жданов: ВСУ исчерпали свой ресурс в плане наступления
Кнутов: в России может начаться хаос, если IT-специалисты отправятся на фронт
Злоумышленники метнули зажигательную смесь в здание мэрии города Камышина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников