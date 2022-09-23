Беспалов: подавляющее большинство жителей ЛДНР проголосуют за присоединение к РФ

Политолог, ведущий научный сотрудник в Институте общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов убеждён, что подавляющее большинство жителей Луганской и Донецкой народных республик проголосуют за присоединение регионов к России. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru, обсуждая статистику всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которой 97 процентов жителей ЛДНР поддержат идею вхождения в состав Российской Федерации.

"Совершенно очевидно, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР проголосуют сейчас "за". Потому что, во-первых, и отношение к Украине после 8 лет войны, особенно последних месяцев, совершенно жутких обстрелов, совершенно понятное. Если бы удалось всех поголовно жителей ДНР и ЛНР опросить, всё равно не меньше 90%, конечно, высказались бы за такой вариант развития событий", — отметил он.

По мнению политолога, присоединение Республик к России повысит уровень безопасности местных жителей, потому как РФ уже не сможет больше лояльно относится к обстрелам своих территорий, а, значит, будет предпринимать соответствующие меры.

"В любом случае, даже те, кто, может быть, до последнего времени и не хотел вхождения в Российскую Федерацию, сейчас могут быть склонны проголосовать "за" просто потому, что совершенно очевидно, что это в перспективе должно повысить их уровень безопасности. Относиться к обстрелам, атакам своей территории Россия уже не сможет так же, как к атакам ДНР и ЛНР. Она вынуждена будет принять меры для радикального повышения безопасности этих территорий", — заключил он.

Ранее ВЦИОМ проинформировал, что 97% голосующих жителей ДНР и ЛНР готовы поддержать присоединение к России.