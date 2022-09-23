Песков напомнил о большом количестве фейков о частичной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о большой количестве фейков в соцсетях, касающихся частичной мобилизации.

Представитель Кремля призвал всех не поддаваться на провокации в этом вопросе, относясь к поступающей информации разумно и вдумчиво.

"Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", — сказал Песков на пресс-конференции.

Ранее Песков сказал, что в Кремле не смогли понять, чем была вызвана "истерическая реакция" общественности в ответ на объявление частичной мобилизации.