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Песков: сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию

Политика

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что администрация президента РФ Владимира Путина не поняла "истерическую реакцию" на объявление частичной мобилизации. Пресс-секретарь лидера нашей страны признал: существовал дефицит данных. Однако, по мнению Пескова, сейчас их достаточно.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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