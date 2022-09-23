Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что администрация президента РФ Владимира Путина не поняла "истерическую реакцию" на объявление частичной мобилизации. Пресс-секретарь лидера нашей страны признал: существовал дефицит данных. Однако, по мнению Пескова, сейчас их достаточно.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.