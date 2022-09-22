Согласно заявлению депутата Госдумы Марии Бутиной, на следующей неделе парламентарии планируют обсудить законопроект по предоставлению кредитных каникул мобилизованным россиянам, и сохранению за ними рабочих мест.
Депутат отметила, что этот законопроект внесён в повестку Госдумы по просьбам россиян.
"В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Вы просили, мы сделали", — написала Бутина в Telegram-канале.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.