В Госдуме рассмотрят возможность предоставления кредитных каникул мобилизованным

Согласно заявлению депутата Госдумы Марии Бутиной, на следующей неделе парламентарии планируют обсудить законопроект по предоставлению кредитных каникул мобилизованным россиянам, и сохранению за ними рабочих мест.

Депутат отметила, что этот законопроект внесён в повестку Госдумы по просьбам россиян.

"В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Вы просили, мы сделали", — написала Бутина в Telegram-канале.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.