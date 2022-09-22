В Совфеде готовы в любое время обсудить закон о соцгарантиях мобилизованным

Как сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, Совфед выразил готовность в любое время рассмотреть закон о социальных гарантиях гражданам, подлежащим мобилизации.

При этом Святенко в разговоре с РИА Новости уточнила, что пока решения о сборе Совфеда по этому вопросу нет, однако по закону это может быть сделано в любое время. При этом депутат выразила уверенность в поддержке сенаторами такого закона.