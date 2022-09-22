Как сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, Совфед выразил готовность в любое время рассмотреть закон о социальных гарантиях гражданам, подлежащим мобилизации.
При этом Святенко в разговоре с РИА Новости уточнила, что пока решения о сборе Совфеда по этому вопросу нет, однако по закону это может быть сделано в любое время. При этом депутат выразила уверенность в поддержке сенаторами такого закона.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.