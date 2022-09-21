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Запад не придумал новых сценариев развала России — Говырин

Политика

Западные элиты прямо признают свою роль в развале СССР, а их дальнейшие намерения не вызывают никаких сомнений — эти тезисы однозначно раскрыл в своём обращении президент Путин, отмечает депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Россия сейчас уже не только обороняется, но и наносит удар в соответствии со своим правом на защиту суверенитета и безопасности граждан.

Запад не придумал новых сценариев развала России — Говырин

Русофобия, подогрев националистических настроений, финансирование боевиков — все настолько привыкли к таким инструментам борьбы на постсоветском пространстве, что перечислением ряда фактов давно никого не удивить. Привыкли все и мириться с таким положением вещей, однако тектонические сдвиги мироустройства теперь диктуются действиями России, что однозначно следует из обращения президента Путина, считает депутат Госдумы Алексей Говырин.

Несмотря на столь глобальный масштаб всех запущенных процессов, суверенные решения России направлены, в первую очередь, на защиту безопасности нашей страны и граждан, власти действуют в полном соответствии с нормами международного права, а пассионарная часть российского общества уже давно включилась в целый ряд процессов помощи республикам Донбасса, отмечает Говырин.

"Частичная мобилизация, которая стала одним из самых популярных запросов в поисковиках за последние несколько дней, — это в первую очередь про собранность и сплочённость каждого жителя страны и вклад каждого в защиту своей Родины. От домохозяйки до тех, кто на передовой. Не на словах, а на деле. Тысячи добровольцев уже отправились защищать Донбасс, помогает им и тыл, где люди, что называется, помогают, чем могут: отправляют "гуманитарку", собирают средства на экипировку и прочее. Частичная мобилизация призвана укрепить эти процессы и ускорить нашу победу", — считает депутат.

Специальная военная операция, безусловно, закончится успешным выполнением всех поставленных целей, но и другим эффектом независимого от западных элит вектора станет новый путь развития экономики, основанный на технологической независимости от иностранных технологий. Сегодняшние решения уже через пять-десять лет приведут к масштабной диверсификации производства и росту нашей экономики, резюмирует Говырин, главное сейчас — лишь сломить давно подготовленные для нас Западом сценарии развала страны.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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