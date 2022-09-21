Кадыров заявил о безвыходном положении НАТО из-за частичной мобилизации в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации ставит Украину и Североатлантический альянс в безвыходное положение.

"Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он выразил поддержку решению лидера страны и напомнил, что Чечня с первого дня спецоперации на Украине активно участвует в процессе мобилизации. Кадыров пообещал выполнить поручение российского лидера на 100%.