Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации ставит Украину и Североатлантический альянс в безвыходное положение.
"Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.
Он выразил поддержку решению лидера страны и напомнил, что Чечня с первого дня спецоперации на Украине активно участвует в процессе мобилизации. Кадыров пообещал выполнить поручение российского лидера на 100%.
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