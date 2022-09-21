Белгородский губернатор заявил о правильности принятых Путиным решений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с поддержкой решения президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Руководитель региона отметил, что уже начал выполнять задачи, поставленные лидером страны во время утреннего выступления перед народом.

"Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений", — цитирует Гладкова bel.ru.

Ранее Путин сообщил, что призыв граждан на военную службу должны обеспечить главы субъектов РФ.