В Ростовской области для жителей Луганской и Донецкой народных республик будут предприняты меры для того, чтобы проживающие здесь граждане ЛДНР смогли выразить своё мнение относительно вхождения в состав Российской Федерации.
"Речь идет о гражданах республик Донбасса, проживающих в донском регионе. Но о количестве участников голосования информации нет", — пишет rostovgazeta.ru.
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