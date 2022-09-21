В Ростовской области организуют участки для голосования жителей ЛДНР

В Ростовской области для жителей Луганской и Донецкой народных республик будут предприняты меры для того, чтобы проживающие здесь граждане ЛДНР смогли выразить своё мнение относительно вхождения в состав Российской Федерации.

"Речь идет о гражданах республик Донбасса, проживающих в донском регионе. Но о количестве участников голосования информации нет", — пишет rostovgazeta.ru.