Пушилин: в ДНР с воодушевлением восприняли утренние заявления Путина и Шойгу

Жители Донецкой Народной Республики с воодушевлением восприняли сделанные утром заявления президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свое позицию о нашем желании вернуться домой", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".