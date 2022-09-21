Жители Донецкой Народной Республики с воодушевлением восприняли сделанные утром заявления президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свое позицию о нашем желании вернуться домой", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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