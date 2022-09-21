Косачев: нападение ВСУ на освобождённые регионы станет нападением на РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после проведения референдумов нападение ВСУ на освобождённые регионы будут восприняты как нападение на российскую территорию.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на мнение стран коллективного Запада никто не будет оглядываться. Признание или непризнание референдумов с их стороны является личной позицией "напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги", указал Косачев.