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Косачев: нападение ВСУ на освобождённые регионы станет нападением на РФ

Политика

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после проведения референдумов нападение ВСУ на освобождённые регионы будут восприняты как нападение на российскую территорию.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на мнение стран коллективного Запада никто не будет оглядываться. Признание или непризнание референдумов с их стороны является личной позицией "напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги", указал Косачев.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
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